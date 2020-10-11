Волейболистки клуба «Университет-Визит» начали сезон с двух побед

11.10.2020 | 18:38

Волейбольный клуб «Университет-Визит» победно стартовал в начавшемся сезоне. Пензенская команда, по-прежнему выступающая в российской высшей лиге «Б», заметно обновилась. Из прежнего состава остались четыре волейболистки, а к ним добавились девушки из Тулы, Обнинска, Уфы, Череповца.

«Коллектив сложился у нас, я считаю, за два месяца хороший. Еще осталось перенести все на площадку, и будем смотреть на результат. Надеемся, что будет намного лучше, чем в прошлом сезоне», - сообщил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

Первым соперником для пензенских студенток стала самарская «Искра-Амонд». В стартовой партии волжанки были разгромлены - 25:5. Но уже в следующем отрезке гостьи собрались и заиграли активнее. «Университет-Визит» вырвал победу только на дополнительных розыгрышах - 26:24. И больше не ошибался - 25:18 и 3:0 по сетам.

«Соперники навязали свою игру, они немножко отошли от первого шока. Мы, чуть-чуть расслабившись, подумали, что само собой все закончится, поэтому такая нервная вторая партия. Но в третьей стало все на свои места», - отметил Александр Ганин.

В повторной игре преимущество пензячек было таким же значительным. Они выиграли три партии (25:11, 25:14 и 25:18) и обеспечили себе вторую уверенную победу над «Искрой».