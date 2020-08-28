Регбисты «Локомотива» прошли в полуфинал чемпионата России

28.08.2020 | 19:18

Несмотря на поражение в Красноярске, регбисты «Локомотива» стали победителями регулярного чемпионата России. Расклад перед матчем с «Красным Яром» был прост: если сибиряки побеждают пензенцев с атакующим бонусом, то именно они занимают первое место в таблице, любой другой результат устраивает уже «железнодорожников».

В первом тайме хозяева сделали все, чтобы добиться поставленной цели. Они организовали мощное наступление и занесли три необходимые для успеха попытки - 19:0.

Но после перерыва игра перевернулась. В сурской команде произошли замены, которые позволили отодвинуть игру от своей зачетной зоны. А в середине тайма красно-зелено-белые сумели занести попытку, которая стала решающей. Сибиряки устроили впечатляющий финальный штурм, который успехом, однако, не увенчался.

19:7 - этот счет позволил «Локомотиву» набрать 35 очков и на 1 балл опередить левобережную дружину. И сурская, и красноярская команды напрямую проходят в полуфинал российского чемпионата, где до октября будут ждать, кто достанется им в соперники в серии плей-офф.