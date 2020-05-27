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Спорт

У пензенских регбистов взяли пробы на коронавирусную инфекцию

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Сезон заболеваемости различными инфекциями постепенно подходит к концу, а спортивный только начинается. Для того, чтобы стартовать в чемпионате России по регби, игроки «Локомотива» должны пройти необходимые процедуры.

Отношение в команде к этому очень серьезное. Сначала сдали тест на коронавирус.

«Взятие мазка из ротоглотки. Тем самым мы определим наличие вируса у спортсмена либо его носительство», - отметил врач РК «Локомотив» Денис Храмов.

Сдача крови на антитела - еще одно условие для начала тренировок и участия в соревнованиях. Больных и подозрительных регбистов на игровое поле не выпустят.

«По количеству антител тоже будет понятно, какая стадия заболевания у человека. Если высокий титр антител, будет ясно, что иммунитет человека - на самом пике», - добавил Денис Храмов.

«Для нас эта процедура очень важна, чтобы приступить к тренировкам и чтобы стартовать 19-го числа (первая игра). В течение года не болели и не кашляли, тренировались дома на самоизоляции», - рассказал нападающий РК «Локомотив» Сергей Секисов.

Результаты тестов на коронавирус у пензенских регбистов будут известны через два-три дня. Такие проверки на COVID-19 спортсмены буду проходить периодически в течение всего игрового сезона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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