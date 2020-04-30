Спорт

Пензенский «Локомотив» может принять участие в чемпионате России

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Пензенские поклонники регби в 2020 году не останутся без эмоций и возможности посмотреть сражения «Локомотива» с другими командами Премьер-лиги. Игры национальных турниров должны состояться - лучше поздно, чем никогда.

«13 июня без зрителей, возможно, стартует чемпионат, но это еще под большим вопросом, все зависит от ситуации в стране. Мы надеемся, что все-таки начнем и будет видеотрансляция на YouTube-канале федерации регби», - сообщил главный тренер РК «Локомотив» Александр Янюшкин.

До 11 мая регбийные клубы страны должны быть проинформированы о календаре игр. По предварительным расчетам, регулярный чемпионат России пройдет в один круг. Команды сыграют каждая с каждой, после чего будет плей-офф. Следовательно, соревнования начнутся в текущем году, а закончатся в следующем. И к такому надо быть готовыми.

«Команды находятся на режиме самоизоляции уже больше полутора месяцев - это, конечно, тяжело для профессионального спортсмена. Надеемся, что в ближайшее время, если откроют чемпионат, мы сможем договориться с руководителями области и города, чтобы попробовать начать тренироваться», - отметил Александр Янюшкин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А может не принимать участие? Очень прошу. Не позорьтесь...

Гость||

зачем и главное для кого нужно играть на пустом стадионе в Регби?Бред...

Гость||

Зрители. Смешно. Зачем они.

Гость||

Кобельский плут!

Имя: Гость
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