Пензенский «Локомотив» может принять участие в чемпионате России

30.04.2020 | 19:36

Пензенские поклонники регби в 2020 году не останутся без эмоций и возможности посмотреть сражения «Локомотива» с другими командами Премьер-лиги. Игры национальных турниров должны состояться - лучше поздно, чем никогда.

«13 июня без зрителей, возможно, стартует чемпионат, но это еще под большим вопросом, все зависит от ситуации в стране. Мы надеемся, что все-таки начнем и будет видеотрансляция на YouTube-канале федерации регби», - сообщил главный тренер РК «Локомотив» Александр Янюшкин.

До 11 мая регбийные клубы страны должны быть проинформированы о календаре игр. По предварительным расчетам, регулярный чемпионат России пройдет в один круг. Команды сыграют каждая с каждой, после чего будет плей-офф. Следовательно, соревнования начнутся в текущем году, а закончатся в следующем. И к такому надо быть готовыми.

«Команды находятся на режиме самоизоляции уже больше полутора месяцев - это, конечно, тяжело для профессионального спортсмена. Надеемся, что в ближайшее время, если откроют чемпионат, мы сможем договориться с руководителями области и города, чтобы попробовать начать тренироваться», - отметил Александр Янюшкин.