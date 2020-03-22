22.03.2020 | 18:19

Сборная Пензенской области по водному поло не сумела пробиться в финальную восьмерку первенства России среди девушек до 17 лет. После победы над представительницами Республики Татарстан спортсменкам для выполнения задачи на заказ нужно было выигрывать у сильных команд из Чехова и Нижнего Новгорода. Однако коллективы, входящие в лидирующую группу первенства, оказались сурским ватерполисткам не по зубам.

В матче против волжанок состоялась настоящая перестрелка. Но воспитанницы нижегородского училища олимпийского резерва «Дельфин» в решающие моменты были точнее и победили со счетом 16:9.

В поединке с ватерполистками из другого УОР, чеховского, хозяйки бассейна показать такую результативность не смогли. Подмосковная команда с первых минут встречи ушла в отрыв и в итоге праздновала успех - 23:5.

Сборная Сурского края после всех игр регулярного чемпионата осталась на десятом месте. Эта позиция не позволяет пробиться в финал турнира, но гарантирует путевку в решающий раунд летней Спартакиады учащихся России, который пройдет в июле в Саранске.

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