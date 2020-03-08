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Спорт | Юные пензенские баскетболисты победили в межрегиональном турнире

08.03.2020|16:33
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На базе спортивной школы № 1 города Пензы прошел межрегиональный турнир по баскетболу, посвященный 75-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками, «Поколение, которое помнит». В соревнованиях приняли участие юноши 2008 года рождения.

«Это очень сильные спортсмены. Школа собрала семь приезжих команд: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Саратов.

Пензу представляет команда тренера Веры Андреевой. Тренер очень сильный, дети уже играют в профессиональных турнирах, ездят на соревнования всероссийского масштаба», - сообщила заместитель директора спортивной школы № 1 г. Пензы Татьяна Аршинова.

По итогам трехдневных встреч победителем межрегионального турнира «Поколение, которое помнит» стала команда «Сура» из Пензы, второе место у Самары, бронзу завоевали спортсмены из Новокуйбышевска.

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