07.03.2020 | 16:16

«Весенние грации» вступили в борьбу. Более 100 юных спортсменок от 3 до 15 лет участвует в первенстве города по художественной гимнастике. В ФОК «Звезда» приехали и представители других регионов - Саратовской области, Самары, Республики Мордовия.

«И индивидуальные, и групповые, беспредметные, предметы - все: скакалка, обруч, мяч, булавы, ленты. Девочки выступают со всеми предметами», - рассказала организатор соревнований Мария Виноградова.

Ирина Кожнякова из Пензы из своих 12 лет 9 занимается художественной гимнастикой, уверенно чувствует себя с любым предметом. Но с булавами справляется легче всего.

«Изначально я не понимала, что это за вид спорта. Я занималась, и мне было больно, я не особо охотно ходила туда. Подросла - и начала заниматься в полную силу, поняла, что такое работа. Мне сильно начало нравиться», - призналась девочка.

Всем, кто поднимется на пьедестал почета, а также гимнасткам, которые не займут призовые места, организаторы соревнований приготовили награды - медали, кубки и подарки.

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