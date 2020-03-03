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Спорт | В Пензе 24 спортсмена приняли участие в соревнованиях по настольному теннису

03.03.2020|17:42
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Пятый тур Премьер-лиги по настольному теннису собрал участников из нескольких регионов. Соревнования проводятся в восьмой раз, поэтому о пензенском чемпионате знают многие сильные спортсмены из разных уголков страны. Конкуренция растет с каждым годом.

«Количество участников традиционное, согласно регламенту, - 24. Сегодня участвуют представители Пензенской области и Саратовской. В ходе чемпионата в этом сезоне уже принимали участие представители Тамбовской, Воронежской и Ульяновской областей», - рассказал главный судья соревнований Сергей Декуров.

Накопленные очки позволяют выйти в финальную часть турнира.

«По итогам шести туров у нас будут отобраны 16 сильнейших спортсменов, которые ориентировочно 1 мая в суперфинале разыграют пять призовых мест, и определится количество тех, кто останется в Премьер-лиге на следующий сезон», - пояснил Сергей Декуров.

Призы положены не только тем, кто окажется лучшим по итогам всех туров, но и тем, кто превосходит других на конкретном этапе.

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