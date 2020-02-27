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Спорт | В Пензе студенты сразились на областной универсиаде по боксу

27.02.2020|15:20
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На три дня студенты превратились в профессиональных спортсменов. У воспитанников высших учебных заведений состоялась областная универсиада по боксу. Все поединки проходили во дворце единоборств «Воейков».

Почти 50 атлетов участвовали в состязаниях. Организаторы турнира разделили парней на несколько возрастных групп.

«Олимпийская система у нас, как всегда, - выбывание после первого поражения. Только на кубковых соревнованиях можно будет проводить два поединка, а здесь немножко другая система», - пояснил исполнительный директор Федерации бокса Пензенской области Олег Рахматуллин.

Сильнейшие студенты-боксеры войдут в состав сборной Пензенской области. Они представят регион на всероссийской универсиаде, которая пройдет в июне в Екатеринбурге.

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