10.12.2019 | 17:44

В Пензе в очередной раз прошел межрегиональный турнир по засечному бою памяти кавалера ордена Мужества Ивана Эрюжева.

«Всероссийская общественная организация и региональное отделение делают очень много для того, чтобы такие герои, такие парни никогда не были забыты», - рассказал руководитель регионального отделения организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

До начала соревнований свое мастерство владение оружием и навыки рукопашного боя продемонстрировали воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардеец».

В мемориальном турнире приняли участие представители Пензы, Самары и Москвы. Честь одного из столичных клубов отстаивали и девушки.

Руководитель московского клуба «Белая рысь» Руслан Атнагулов учит слабый пол быть сильным.

«Мы первопроходцы в своем деле - у нас женская самооборона. Соответственно, засечный бой помогает укреплять дух. По сути, это и есть прикладная оборона, это может работать против любого количества людей. Поэтому девчонки заинтересовались и я развиваю эту тему, эту методику», - пояснил он.

Однако первыми в схватки вступили не девушки, а мальчики - совсем юные атлеты в возрасте от 5 до 6 лет. По правилам засечного боя наносить удары им запрещено, дозволяется только толкаться. Даниил Сердобцев сумел продержаться на ковре один против троих ровно минуту.

«Просто мы долго тренировались. Одна медаль у меня уже есть», - отметил мальчик.

Следом натиск трех соперников испытали на себе бойцы постарше.