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Спорт | Лучших юных атлетов наградили в зале музея спорта в «Воейкове»

04.12.2019|17:19
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Юных атлетов, которые хорошо себя показали в 2018 году, чествовали в конце 2019-го. В зал музея спорта в «Воейкове» смогли прийти не все - многие на сборах или соревнованиях. Их поздравят позже.

«У нас таких спортсменов 30 - тех, которые стали победителями, призерами первенства Европы, спартакиады молодежи, первенства России. Есть программа Министерства спорта Российской Федерации для одаренных спортсменов», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Церемония не менее волнующая, чем соревнования, по словам 17-летней мастера спорта по гимнастике Елизаветы Володиной. Но за годы тренировок она научилась контролировать эмоции.

«Это мандраж все время: ты проверяешь свои эмоции, чтобы узнать, насколько ты крепкий в характере. Если у тебя будет физическая подготовка, но моральной не будет, то на соревнованиях будет тяжело и ты можешь просто перенервничать очень сильно и упасть», - рассказала девушка.

Кроме дипломов, юным атлетам положена финансовая поддержка.

«Самое главное - чтобы эти спортсмены имели возможность профессионально продолжать свою спортивную карьеру, сделать все возможное, чтобы безболезненно перейти в большой, взрослый спорт и там уже показывать результаты», - пояснил Григорий Кабельский.

После вручения дипломов Григорий Кабельский и юные спортсмены на чаепитии обсудили насущные проблемы.

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