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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил «Хумо» из Ташкента со счетом 1:7

02.12.2019|08:31
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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» завершил очередную выездную серию в рамках «ВХЛ - Кубка Шелкового пути» в Ташкенте. Игра с местным «Хумо» состоялась в воскресенье, 1 декабря.

«В Пензе встреча этих клубов завершилась разгромом гостей со счетом 7:1. Хет-трик тогда оформил Владислав Барулин. В ташкентской игре он же открыл счет уже на 10 (!) секунде после передачи Давида Думбадзе», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Эта шайба стала единственной, заброшенной в ворота хозяев. «Хумо» же поразил ворота гостей семь раз. Итог - 7:1 в пользу команды из Ташкента.

«Реванш получился под копирочку. Соперник отомстил нам с таким же счетом, наверное, так бывает в хоккее. Залечим раны, вдохнем, восстановимся, разберем ошибки дома и будем готовиться к домашней серии», - пообещал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Ближайший матч на своем льду пензенцы проведут 7 декабря против «Молота-Прикамья» из Перми.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|02.12.2019 08:53|

Опять?

Гость|02.12.2019 08:55|

как они играют в вхл, если их уже разогнали в 2017-м???

Гость|02.12.2019 09:05|

Точняк Дизелю подогнали одну верблюдицу на всех. Песочникам просрали...

Губернатора вам в помощь,он по 5 шайб детям закатывает.

Гость|02.12.2019 09:15|

вот так лузеры!!!

Сливаются и сливаются!

Может им плитку пойти класть, или площади мести?!

Голопузы, вы там как? Вас отвязывать-то будут теперь?

Гость|02.12.2019 09:17|

видимо зря голопузов из дурки на хоккей возят

представители «Дизеля» попросили зрителей сдерживать свои эмоции и не допускать ситуации, сложившейся на недавнем матче первенства НМХЛ между нашим «Дизелистом» и МХК «Липецк».

«В ходе игры поклонники «Дизелиста» позволили себе оскорбления расового характера в адрес хоккеистов гостей. Просим вас в будущем быть немного сдержаннее и впредь не допускать подобных нарушений, иначе Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России будет вынужден применить санкции к нашему Клубу», - объяснили представители пензенской команды.

Вот голопузы неумные, вашим кумирам, вместо оскорблений - 7 шайб загнали.

Гость|02.12.2019 09:18|

penzainform.ru писал(a):

уже на 10 (!) секунде после передачи Давида Думбадзе
а Страпанидзе участвовал в покатушках?

Гость|02.12.2019 09:26|

"в третьем периоде «Хумо» цинично завершил начатое, отправив в ворота пензенцев еще четыре безответные шайбы. Оборона гостей просто рассыпалась, и хоккеисты хозяев распоряжались шайбой в свое удовольствие."

Не пора ли РАЗОГНАТЬ это сборище рассыпавшихся мутантов?!

Гость|02.12.2019 09:28|

хосподя ... вот позор так позор ... запретить им выезжать куда либо !!!

Гость|02.12.2019 09:31|

Гость писал(a):

запретить им выезжать куда либо !!!
лучше выпустить, и запретить возвращаться!

В ташкенте им хорошо будет, тепло

Гость|02.12.2019 09:36|

Тренер этого распродизеля не сказал, что за этот "Хумо" играют одни канадцы, бывшие нхл-овцы. Было бы легче пережить.

Если узбекам проигрывать 1:7, то я не знаю, что за уровень хоккея в этом городе.

Гость|02.12.2019 09:37|

Разгоните вы этот позор, хватит уже держать на бюджете , или кто-то имеет откат от этого, скоро проверим.

Гость|02.12.2019 09:43|

Гость писал(a):

Разгоните вы этот позор,
если разогнать - чем успокаивать пару сотен буйных идиотов, которые считают себя фанатками этой "команды" ?

Надо будет или изолировать их полностью, или новых кумиров им придумывать. К примеру пусть за КЕРЛИНГ фанатеют!

Имя: Гость
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