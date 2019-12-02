02.12.2019 | 08:31

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» завершил очередную выездную серию в рамках «ВХЛ - Кубка Шелкового пути» в Ташкенте. Игра с местным «Хумо» состоялась в воскресенье, 1 декабря.

«В Пензе встреча этих клубов завершилась разгромом гостей со счетом 7:1. Хет-трик тогда оформил Владислав Барулин. В ташкентской игре он же открыл счет уже на 10 (!) секунде после передачи Давида Думбадзе», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Эта шайба стала единственной, заброшенной в ворота хозяев. «Хумо» же поразил ворота гостей семь раз. Итог - 7:1 в пользу команды из Ташкента.

«Реванш получился под копирочку. Соперник отомстил нам с таким же счетом, наверное, так бывает в хоккее. Залечим раны, вдохнем, восстановимся, разберем ошибки дома и будем готовиться к домашней серии», - пообещал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Ближайший матч на своем льду пензенцы проведут 7 декабря против «Молота-Прикамья» из Перми.