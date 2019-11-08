08.11.2019 | 16:16

Очередную домашнюю серию в рамках чемпионата ВХЛ хоккеисты «Дизеля» завершили разгромной победой.

Поначалу их соперник, дебютант Высшей лиги ташкентский клуб «Хумо», держался достойно и к третьему периоду подошел с минимальным отставанием - 1:2. Шайбы в составе «Дизеля» забросили Сергей Абрамов и Владислав Барулин.

Но в заключительном периоде узбекская команда провалилась. Сначала гости умудрились в одном большинстве пропустить две шайбы. Вратаря «Хумо» переиграл Антон Андриянов, а затем Барулин сделал дубль - 4:1.

Шквал атак пензенцев не прекращался, и голы сыпались в ворота азиатской дружины как из рога изобилия. Абрамов реализовал большинство, а Николай Владимиров удачно играл на добивании - 6:1. Точку же в матче поставил Барулин. Наградой за усердие форварда стал хет-трик.

Победа со счетом 7:1 позволила «Дизелю» закрепиться на шестой позиции в Западной конференции чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Следующие поединки желто-синие проведут на выезде - в Тольятти и в Самаре.