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Спорт | 200 слабослышащих пловцов приехали на соревнования в Пензу

28.11.2019|18:02
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Эти атлеты отличаются повышенной дисциплинированностью и стремлением к достижению поставленной цели. Во дворце водного спорта «Сура» впервые проходит Кубок России по плаванию среди слабослышащих. В Пензу приехали более 200 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше, представляющих 34 региона страны.

Среди участников множество мастеров, тех, кто давно вошел в элиту мирового спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«У вас в Пензе есть одна спортсменка, Ключникова Ольга. Она очень хорошо себя показала на прошлом чемпионате мира и Европы и на Олимпийских играх. У нее много результатов и рекордов», - рассказала старший тренер сборной России по плаванию среди глухих Мария Буйнякова.

В первый день состязаний Ольга Ключникова, которая уже почти 25 лет занимается под руководством заслуженного тренера России Галины Долговой, плыла двухсотметровку на спине.

Кстати, после недавнего чемпионата мира, где Ольга завоевала 10 золотых медалей, эти старты даются ей нелегко.

«Все-таки я не успела отдохнуть, я прилетела домой только 3 сентября, надо начинать сезон. Если мы будем долго отдыхать, то не будет таких высоких результатов», - отметила заслуженный мастер спорта России Ольга Ключникова.

Соревнования являются отборочными на чемпионат мира на короткой воде, который состоится в июле 2020 года в Швеции.

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Гость|28.11.2019 18:55|

Ещё бы и слабо Видящих, потому что в Пензе только так.. Как посмотришь кругом бордюры и вода

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