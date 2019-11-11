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Спорт | Пензенский конькобежец выиграл две медали на II этапе Кубка мира

11.11.2019|08:51
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Пензенский конькобежец Денис Айрапетян успешно выступил на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, завершившемся в канадском Монреале в воскресенье, 10 ноября.

В первый день соревнований сборная России, в составе которой выступал Айрапетян, финишировала второй в командной гонке на 2 000 м с результатом 2.40,389. Победу одержали китайцы (2.40,246), замкнули тройку призеров корейцы (2.40,564).

Во второй день состязаний состоялась эстафета на 5 000 м. Мужская сборная России заняла третье место с результатом 6.56,082, сообщили в Центре спортивной подготовки Пензенской области.

Победу разделили венгры и корейцы - 6.55,968.

Ранее сообщалось, что на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в американском Солт-Лейк-Сити Денис Айрапетян завоевал золотую медаль в составе мужской сборной России в эстафете на 5 000 метров.

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