08.11.2019 | 16:03

Из своих 12 Настя посвятила плаванию 7. За это время юная спортсменка из Нижнеломовского района достигла высоких результатов, что и доказала во время выступления на спартакиаде школьников России и Белоруссии, проживающих в сельской местности.

«Я заняла пять мест: два вторых и три первых. Было на каких-то дистанциях сложно, на каких-то нет», - рассказала она.

В Белоруссии Настя выступала в составе сборной Пензенской области. Кроме пловцов, за медали боролись сурские баскетболисты и теннисисты. Они заняли там IV место.

А вот представители водных видов завоевали награды различного достоинства.

«Мы, можно сказать, соревновались только со своими командами, из России. Семь золотых медалей у нас, пять серебряных, и Пензенская область заняла II общекомандное место», - отметила тренер-преподаватель ДЮСШ по плаванию Елена Демина (Нижнеломовский район).

Чествование участников спартакиады Союзного государства проходило в Законодательном собрании области, куда были приглашены и дети, и тренеры.