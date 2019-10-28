28.10.2019 | 17:00

4 очка из 6 возможных - таков итог серии мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» против санкт-петербургской «Авроры». Приобретение достойное, ведь северянки являются действующими чемпионками России и претендентками на успех в этом году.

Сценарий обеих встреч поначалу был схож, но затем события развивалась по-разному.

В первом тайме соперницы обменивались голами и уходили на перерыв при счете 1:1. И если в стартовой игре хозяйки сумели еще трижды поразить ворота санкт-петербурженок и одержать красивую победу - 4:2, то в повторном поединке гостьи инициативу уже не отдали.

«Лагуна» вышла вперед благодаря автоголу противниц, но вскоре уже пензячки срезали мяч в свои ворота. В итоге встреча завершилась вничью - 2:2.

«Проанализировав вчерашнюю игру и игры первой «Авроры», я понимаю, что они сейчас находятся в лучшей физической форме, сегодня и вчера это было видно, поэтому будем работать дальше. У нас главные матчи, я считаю, будут в марте-апреле», - сообщил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

После двух туров российского чемпионата среди женских команд Высшей лиги «Лагуна-УОР» занимает в таблице первое место, опережая «Аврору» на 3 очка. Следующую серию пензячки проведут в гостях против столичного «МосПолитеха».