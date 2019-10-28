Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|20:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Спорт | «Лагуна-УОР» сыграла вничью с санкт-петербургской «Авророй»

28.10.2019|17:00
Печать

4 очка из 6 возможных - таков итог серии мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» против санкт-петербургской «Авроры». Приобретение достойное, ведь северянки являются действующими чемпионками России и претендентками на успех в этом году.

Сценарий обеих встреч поначалу был схож, но затем события развивалась по-разному.

В первом тайме соперницы обменивались голами и уходили на перерыв при счете 1:1. И если в стартовой игре хозяйки сумели еще трижды поразить ворота санкт-петербурженок и одержать красивую победу - 4:2, то в повторном поединке гостьи инициативу уже не отдали.

«Лагуна» вышла вперед благодаря автоголу противниц, но вскоре уже пензячки срезали мяч в свои ворота. В итоге встреча завершилась вничью - 2:2.

«Проанализировав вчерашнюю игру и игры первой «Авроры», я понимаю, что они сейчас находятся в лучшей физической форме, сегодня и вчера это было видно, поэтому будем работать дальше. У нас главные матчи, я считаю, будут в марте-апреле», - сообщил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

После двух туров российского чемпионата среди женских команд Высшей лиги «Лагуна-УОР» занимает в таблице первое место, опережая «Аврору» на 3 очка. Следующую серию пензячки проведут в гостях против столичного «МосПолитеха».

0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 19:19|

Молодцы девчонки, хлопнули "Аврору"!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 