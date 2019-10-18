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Спорт | В Пензе на скалодроме в «Воейкове» идут межрегиональные соревнования

18.10.2019|15:48
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Не прошло и месяца со дня открытия скалодрома во дворце спорта «Воейков», а здесь уже проводят межрегиональные соревнования. В Пензу проверить новый объект на прочность приехали ребята из Самары, Тольятти, Астрахани.

«Мы апробируем огромное количество автоматических систем страховки и хронометража. Сейчас в полном объеме задействуем две судейские бригады, которые начинают работать как одна. Это на самом деле очень важные координирующие моменты», - сообщил президент Федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

Если все задачи будут решены, в Пензе можно будет проводить соревнования всероссийского уровня.

В нынешних состязаниях принимает участие свыше 120 человек. Задача - на скорость преодолеть дистанцию в 15 метров.

«Я боюсь высоты, но мне очень захотелось сюда пойти. Просто не буду смотреть вниз», - рассказала участница соревнований.

«Для начинающих мы делаем как бы разогревающие соревнования - по классическим трассам. Там много зацепов, могут участвовать и самые маленькие (буквально 5-6 лет), и те, у кого в активе есть хорошие результаты», - пояснил Алексей Гречихин.

С 2020 года скалолазание включено в олимпийскую программу. В Токио в составе национальной сборной пензенских спортсменов не будет, а вот на следующих Играх в Париже такой вариант возможен. Несколько ребят входят в десятку лучших юниоров страны по этой дисциплине.

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