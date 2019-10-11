11.10.2019 | 18:28

В Пензе стартовал традиционный турнир по баскетболу «Осенние зайцы». В нем принимают участие команды из Пензы, Заречного, Москвы, Самары, Саратова и Екатеринбурга.

9-летние мальчишки делают свои первые шаги в спорте. Им пока не хватает меткости, силы и роста. Большинство ребят никогда не выходили на площадку столь крупных соревнований.

Нервничают и переживают за результат не только игроки - некоторые наставники дружин тоже на взводе.

«Отбор детей в спорте так и происходит, то есть те, которые сильнее физически, умственно и нравственно, выдерживают этот удар, они более приспособлены к спорту. Без этого - никуда», - пояснила главный судья соревнований Ирина Бараненко.

Для победителей и призеров соревнований завоеванные медали и кубки станут первыми в жизни наградами.