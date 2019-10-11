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Спорт | В Пензу на турнир «Осенние зайцы» съехались юные баскетболисты

11.10.2019|18:28
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В Пензе стартовал традиционный турнир по баскетболу «Осенние зайцы». В нем принимают участие команды из Пензы, Заречного, Москвы, Самары, Саратова и Екатеринбурга.

9-летние мальчишки делают свои первые шаги в спорте. Им пока не хватает меткости, силы и роста. Большинство ребят никогда не выходили на площадку столь крупных соревнований.

Нервничают и переживают за результат не только игроки - некоторые наставники дружин тоже на взводе.

«Отбор детей в спорте так и происходит, то есть те, которые сильнее физически, умственно и нравственно, выдерживают этот удар, они более приспособлены к спорту. Без этого - никуда», - пояснила главный судья соревнований Ирина Бараненко.

Для победителей и призеров соревнований завоеванные медали и кубки станут первыми в жизни наградами.

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Гость|11.10.2019 19:02|

Почему зайцы?

Гость|11.10.2019 19:05|

Гость писал(a):

Почему зайцы?
Патамушта прыгают. Но лучше все же «зимние кенгуру»

Гость|12.10.2019 00:53|

Пхаххахаха. Вот от такого и произошло выражение "по-мордовски".

Имя: Гость
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