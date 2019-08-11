Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|11 авг 2019|13:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  74.17  |  $  66.11

Спорт | В Пензе День физкультурника отметили забегом по залитой дождем аллее

11.08.2019|12:00
Печать

Что им дождь, что им снег, когда команда марафонцев в сборе. Пензенские легкоатлеты, невзирая на слезы небес и лужи, приготовились к забегу. Он был приурочен ко Дню физкультурника и не только.

«Посвящен нашему первому олимпийцу Николаю Кузьмичу Абрамову и тренеру Василию Андреевичу Лысикову, который подготовил двух чемпионов России, десяток мастеров спорта», - сообщил организатор забега Фярид Акжигитов.

Чуть больше двадцати участников выбрали дистанции в зависимости от своих возможностей и возраста. Тысяча метров - для детей и подростков. Спортсменам постарше предлагались 3, 5, 10 километров, полумарафон и марафон. И вот они, активные и целеустремленные, скрылись в пасмурной дали аллеи.

Первым на финише появился самый юный участник забега. С порозовевшими щеками он по инерции зашел на второй круг.

«Главное для тех, кто участие принимает, - это оценка, которую сами себе делаем: на каком уровне готов по своему возрасту. А призы - это не главное», - отметил Фярид Акжигитов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!