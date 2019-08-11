11.08.2019 | 12:00

Что им дождь, что им снег, когда команда марафонцев в сборе. Пензенские легкоатлеты, невзирая на слезы небес и лужи, приготовились к забегу. Он был приурочен ко Дню физкультурника и не только.

«Посвящен нашему первому олимпийцу Николаю Кузьмичу Абрамову и тренеру Василию Андреевичу Лысикову, который подготовил двух чемпионов России, десяток мастеров спорта», - сообщил организатор забега Фярид Акжигитов.

Чуть больше двадцати участников выбрали дистанции в зависимости от своих возможностей и возраста. Тысяча метров - для детей и подростков. Спортсменам постарше предлагались 3, 5, 10 километров, полумарафон и марафон. И вот они, активные и целеустремленные, скрылись в пасмурной дали аллеи.

Первым на финише появился самый юный участник забега. С порозовевшими щеками он по инерции зашел на второй круг.

«Главное для тех, кто участие принимает, - это оценка, которую сами себе делаем: на каком уровне готов по своему возрасту. А призы - это не главное», - отметил Фярид Акжигитов.