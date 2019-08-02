Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|2 авг 2019|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
  73.19  |  $  65.87

Спорт | В Пензе горожане пробежали с фонариками по Олимпийской аллее

02.08.2019|15:48
Печать

Без фонарика в веселую спортивную компанию было не попасть: молодые люди собрались на Олимпийской аллее, когда тьма стала накрывать лесную чащу. Так начиналась акция «Бегущие огни».

«Изначально движение появилось не в Пензе, организатор - саратовский молодой человек. Но в дальнейшем оно распространилось по всем городам, и такая акция проходит не только у нас. Это массовый вечерний забег с фонариками», - рассказал организатор забега «Бегущие огни» Игорь Ирышков.

Впереди у бегущих огней были 5, 10 и 15 километров, кто на что способен. Чтобы преодолеть дистанцию, пришлось хорошенько и весело размяться.

Тьма над городом сгущалась, настало время спортсменам выходить на старт. В это время суток Олимпийская аллея погружена во мрак. Путь осветить можно только фонариками.

Бегущие огни проваливались в лесную темноту. Издалека виднелись лишь световые точки. Было ощущение, что во мгле летят светлячки, но на самом деле это люди.

Бежали долго, пока не сели батареи в сотовых телефонах и не погасли фонарики.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!