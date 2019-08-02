02.08.2019 | 15:48

Без фонарика в веселую спортивную компанию было не попасть: молодые люди собрались на Олимпийской аллее, когда тьма стала накрывать лесную чащу. Так начиналась акция «Бегущие огни».

«Изначально движение появилось не в Пензе, организатор - саратовский молодой человек. Но в дальнейшем оно распространилось по всем городам, и такая акция проходит не только у нас. Это массовый вечерний забег с фонариками», - рассказал организатор забега «Бегущие огни» Игорь Ирышков.

Впереди у бегущих огней были 5, 10 и 15 километров, кто на что способен. Чтобы преодолеть дистанцию, пришлось хорошенько и весело размяться.

Тьма над городом сгущалась, настало время спортсменам выходить на старт. В это время суток Олимпийская аллея погружена во мрак. Путь осветить можно только фонариками.

Бегущие огни проваливались в лесную темноту. Издалека виднелись лишь световые точки. Было ощущение, что во мгле летят светлячки, но на самом деле это люди.

Бежали долго, пока не сели батареи в сотовых телефонах и не погасли фонарики.