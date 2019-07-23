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Спорт | Вадим Супиков принял участие в массовой тренировке в День бокса

23.07.2019|09:29
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В понедельник, 22 июля, в детском оздоровительном лагере «Юность» состоялась массовая тренировка, посвященная Международному дню бокса. В этот день мероприятия проходили во всех субъектах государства и в 205 странах, являющихся членами AIBA.

Тренировку провели мастер спорта России Андрей Рыжонкин и кандидат в мастера Алексей Капралов.

Участие в ней приняли более трехсот воспитанников лагеря, а также почетные гости: руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, президент федерации бокса региона Вадим Супиков, исполнительный директор федерации бокса Адельша Рахматулин, ветераны спорта Александр Немков и Валерий Терентьев, член сборной команды России, бронзовый призер международного турнира «Золотая перчатка» в Сербии Ирина Канайкина.

Мероприятие началось с показательных выступлений воспитанников пензенской школы бокса и ветеранов спорта.

Обратившись к присутствовавшим, Вадим Супиков отметил, что сурские спортсмены в составе сборных команд принимают участие в престижных российских и международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса.

Ветеранам и тренерам в этот день вручили благодарности.

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