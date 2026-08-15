В Пензе окончен ремонт подземного перехода на проспекте Победы

В Пензе завершили ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Победы в районе завода «Электроприбор».

«Новая подрядная организация, в отличие от старой, выполнила обязательства качественно и в срок», - сообщил глава Пензы Олег Денисов в субботу, 15 августа, на своих страницах в соцсетях.

Чиновник оценил проделанную работу во время утреннего обхода.

Подрядчик обустроил дренажную систему с насосами, облицевал пол и стены плиткой, смонтировал навесы от непогоды перед входами, сделал освещение и лестничные спуски, которые в ближайшее время оснастят пандусами.

«Еще один важный момент - установили видеонаблюдение! Убедительно прошу бережно относиться к результатам большого труда: не портить плитку, не рисовать на стенах и соблюдать чистоту. Нарушение порядка - это не только моральная ответственность перед всеми жителями, но еще и административная», - отметил Олег Денисов.

К обновлению перехода приступили в 2023-м, планируя завершить ремонт в сентябре того же года. Из-за задержки доставки стройматериалов срок перенесли на первый квартал 2024-го.

Затем специалистам помешали воды неизвестного происхождения. Внесение поправок в проектно-сметную документацию потребовало времени. Ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Вскоре администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за его недобросовестности. Бюджет при этом потерял 7 млн рублей (перечисленный аванс). На поиск нового исполнителя ушло несколько месяцев.

8 января 2026 года стало известно о заключении контракта с ООО «Тандем». Его стоимость составила 28 млн 256 тыс. 500 рублей. Зимой 2026 года подземный переход закрыли для пешеходов.