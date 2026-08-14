Температура воздуха в регионе начнет возвращаться к климатической норме

Общество

Температура воздуха в регионе начнет возвращаться к климатической норме
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В предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием высотного циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 14 августа.

«Местами ожидаются кратковременные дожди, порывистый ветер», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, в тыловой части циклона пройдет вторичный холодный фронт.

Тем не менее температура воздуха постепенно будет возвращаться к своей климатической норме, тогда как в течение рабочей недели была на 2-4 градуса ниже ее.

Если днем в субботу ожидается до +19, то в воскресенье уже до +22, а в понедельник - до +25 градусов.

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