Температура воздуха в регионе начнет возвращаться к климатической норме

В предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием высотного циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 14 августа.

«Местами ожидаются кратковременные дожди, порывистый ветер», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, в тыловой части циклона пройдет вторичный холодный фронт.

Тем не менее температура воздуха постепенно будет возвращаться к своей климатической норме, тогда как в течение рабочей недели была на 2-4 градуса ниже ее.

Если днем в субботу ожидается до +19, то в воскресенье уже до +22, а в понедельник - до +25 градусов.