У пензенцев изымут 14 квартир на улице Межрайонной, 8

Общество

У пензенцев изымут 14 квартир на улице Межрайонной, 8
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В Пензе изымут земельный участок и жилые помещения на улице Межрайонной, 8 (Свинтрест). Дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Постановление об изъятии в соответствии с муниципальной программой переселения граждан 12 августа подписал глава города Олег Денисов.

Речь идет об одном участке площадью 3 065 кв. м и 14 квартирах площадью от 29,5 до 44,1 кв. м.

Управлению муниципального имущества поручено определить размер возмещения и направить правообладателям соглашения об изъятии недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 2025 по 2027 год 812 человек хотят переселить из 43 многоквартирных домов, признанных аварийными.

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