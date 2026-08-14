В честь Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери проведут службы

Общество

В честь Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери проведут службы
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16-17 августа православные горожане будут чествовать Казанскую (Пензенскую) икону Божией Матери. Торжественные богослужения пройдут в Спасском кафедральном соборе, их возглавит митрополит Серафим.

В воскресенье, 16-го числа, в 16:00 состоится малая вечерня с акафистом, в 17:00 начнется всенощное бдение.

17 августа в 9:00 прихожан ждут на литургию, сообщили в Пензенской епархии.

По данным из открытых источников, Казанская икона Божией Матери была подарена городу Пензе в 1666-м, через 3 года после его основания, царем Алексеем Михайловичем. Тогда образ несли на руках от самой Москвы и поместили в соборную церковь.

Считается, что этой иконе Пенза обязана спасением от врагов. Накануне 4 августа 1717 года (по новому стилю 17 августа) во время нашествия ногайских татар жители всю ночь молились в соборе. Утром образ вынесли на крепостной вал, где начали петь акафист. В это время среди татар произошло смятение, и они бежали.

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