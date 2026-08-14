Через Пензу будут ходить двухэтажные поезда к морю

Общество

Через Пензу будут ходить двухэтажные поезда к морю
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В октябре между городами Поволжья и побережьем Черного моря начнут курсировать двухэтажные поезда, сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд № 337/338 Самара - Адлер в первый рейс отправится в 22:42 28 октября, а из Адлера - в 22:38 4 ноября.

Первый рейс поезда № 385/386 Казань - Адлер запланирован из Адлера на 22:38 30 октября, из Казани - на 14:00 2 ноября.

«Оба поезда будут курсировать по отдельным датам круглогодично», - отметили в пресс-службе.

Составы станут останавливаться в Пензе, а также Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Сочи и других городах.

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