Через Пензу будут ходить двухэтажные поезда к морю

В октябре между городами Поволжья и побережьем Черного моря начнут курсировать двухэтажные поезда, сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд № 337/338 Самара - Адлер в первый рейс отправится в 22:42 28 октября, а из Адлера - в 22:38 4 ноября.

Первый рейс поезда № 385/386 Казань - Адлер запланирован из Адлера на 22:38 30 октября, из Казани - на 14:00 2 ноября.

«Оба поезда будут курсировать по отдельным датам круглогодично», - отметили в пресс-службе.

Составы станут останавливаться в Пензе, а также Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Сочи и других городах.