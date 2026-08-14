Специалисты назвали признаки качественного меда

В пятницу, 14 августа, жители Пензенской области, как и остальной России, отмечают Медовый Спас. Мед - полезный продукт, лидер по содержанию антиоксидантов, обладает противовирусными и противомикробными свойствами.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о том, как выбрать качественный мед.

Натуральный мед от подделки поможет отличить консистенция: качественный продукт вязкий, легко накручивается на ложку и стекает вниз тонкой непрерывной струйкой.

При покупке следует проверить аромат. У настоящего меда он душистый цветочный или травяной без запаха брожения, дыма или карамели.

«Каждый сорт меда обладает своей уникальной окраской: цветочный обычно светло-желтый, липовый - янтарный, а гречишный - коричневый. Хотя возможны разные оттенки, натуральный мед всегда будет прозрачным (по крайней мере, до процесса кристаллизации). Если вы заметили мутность или осадок, лучше отказаться от покупки», - посоветовали специалисты.

Мед не стоит покупать у случайных людей вдоль дорог - под воздействием прямых солнечных лучей этот продукт быстро теряет полезные свойства.

У продавцов следует проверить документы, добросовестные всегда представят ветеринарное свидетельство и паспорт пасеки, подтверждающие географическое происхождение и безопасность продукта.

Мед хранят в темном месте в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +20 градусов, его нельзя нагревать выше 40 градусов, держать под прямыми солнечными лучами, чтобы не разрушились витамины и ферменты.

Срок хранения натурального меда составляет 2 года с даты упаковывания. Вскрытую банку нужно употребить в течение нескольких месяцев. Со временем продукт может потемнеть, а его аромат - усилиться, однако при правильном хранении он останется безопасным.

Засахарившийся мед можно растопить на водяной бане на минимальном огне.