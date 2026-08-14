В поликлинике на ул. Парковой снимают старые полы и очищают стены

Общество

В поликлинике на ул. Парковой снимают старые полы и очищают стены
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В Пензе в поликлинике № 4 на улице Парковой (Маяк) продолжается ремонт. Сейчас подрядчик демонтирует старые кровлю, полы, ветхие перегородки, изношенные оконные блоки, а также очищает стены и потолки от отслуживших свой срок покрытий.

«Этот этап является самым шумным и пыльным, но именно он закладывает основу для создания современного медицинского учреждения», - отметили в региональном минздраве.

После окончания таких работ специалисты займутся монтажом новых инженерных коммуникаций, а также черновой отделкой помещений.

Капитальный ремонт здания начался в мае этого года. Работы хотят завершить к 31 декабря 2027 года. Согласно информации на сайте госзакупок, на обновление поликлиники направят 184 888 888,88 рубля.

На время ремонта ее закрыли, персонал перевели в другие учреждения.

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