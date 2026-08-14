Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на 15 августа

Общество

Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на 15 августа
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15 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +6...+11 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +14...+19, местами пройдет кратковременный дождь. К ночи на воскресенье прогнозируется снова +6...+11, осадки маловероятны.

На протяжении суток будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием высотного циклона, в тыловой части которого пройдет вторичный холодный фронт.

В старину подмечали: какая погода 15 августа, таким окажется весь сентябрь.

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