В Заре планируют построить еще одну школу и детский сад

Общество

В Заре планируют построить еще одну школу и детский сад
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В пензенской Заре планируется строительство еще одной школы и детского сада. О перспективах рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Новые объекты должны появиться в рамках комплексного развития микрорайона.

Два года назад здесь открылась современная школа на 1 100 мест - № 38 имени Б. Ф. Зубкова. Внутри учреждения, помимо классов, предусмотрены тренажерный и хореографический залы, библиотека, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом. Также имеются студии изобразительного искусства, кабинет музыки, актовый зал.

Летом 2026-го в Заре началось возведение модульной конструкции бассейна. Спортивное сооружение строится на участке рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, вблизи остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Сейчас готовность объекта составляет около 45%, запустить бассейн планируют в начале декабря.

В 2027-м приступят к обустройству дороги - дублера улицы Новоселов, что даст толчок развитию промышленной зоны в Заре.

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