За неделю от укусов клещей пострадали еще 63 жителя региона

Общество

За неделю от укусов клещей пострадали еще 63 жителя региона
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В Пензенской области за неделю с 6 по 12 августа от укусов клещей пострадали 63 человека. Это почти вдвое меньше, чем за предыдущий аналогичный период (114).

Официальные данные региональное управление Роспотребнадзора обнародовало в четверг, 13-го числа.

Всего с начала сезона активности членистоногих к медикам обратились 2 188 человек, укушенных клещами, из них 671 - дети в возрасте до 14 лет (24 - за последнюю неделю).

К 12 августа на зараженность иксодовым боррелиозом проверили 1 222 снятые с людей особи, в 303 случаях (24,7%) результат оказался положительным.

Жителям региона рекомендуют принимать меры предосторожности при отдыхе и прогулках в зеленых зонах: надевать подходящую одежду, использовать репелленты, соблюдать правила безопасности.

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