В 2026 году в ДТП на пензенских дорогах погибло 6 детей-пассажиров

В Пензенской области за истекший период 2026 года случилось 57 ДТП с участием детей-пассажиров. В этих авариях погибло 6 детей, 63 ребенка получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пятницу, 14 августа, в областной ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!», контролируя выполнение правил перевозки детей. Последняя проверка состоялась 13 августа.

Подводя итоги мероприятия, в ГАИ отметили, что большинство водителей перевозит пассажиров-детей в специальных удерживающих устройствах.

«Однако сохраняются случаи неправильной установки автокресел или их полного отсутствия», - рассказали в ГАИ.

Инспекторы ДПС выявили 80 нарушителей. На них составили административные протоколы. Водителям грозит штраф в 5 000 рублей.