В 2026 году в ДТП на пензенских дорогах погибло 6 детей-пассажиров

Общество

В 2026 году в ДТП на пензенских дорогах погибло 6 детей-пассажиров
Печать
Max

В Пензенской области за истекший период 2026 года случилось 57 ДТП с участием детей-пассажиров. В этих авариях погибло 6 детей, 63 ребенка получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пятницу, 14 августа, в областной ГАИ.

В 2026 году в ДТП на пензенских дорогах погибло 6 детей-пассажиров

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!», контролируя выполнение правил перевозки детей. Последняя проверка состоялась 13 августа.

Подводя итоги мероприятия, в ГАИ отметили, что большинство водителей перевозит пассажиров-детей в специальных удерживающих устройствах.

В 2026 году в ДТП на пензенских дорогах погибло 6 детей-пассажиров

«Однако сохраняются случаи неправильной установки автокресел или их полного отсутствия», - рассказали в ГАИ.

В 2026 году в ДТП на пензенских дорогах погибло 6 детей-пассажиров

Инспекторы ДПС выявили 80 нарушителей. На них составили административные протоколы. Водителям грозит штраф в 5 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дети пассажир водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!