Подземный переход на проспекте Победы отремонтировали на 85%

Ремонт подземного пешеходного перехода у завода «Электроприбор» на проспекте Победы выполнен на 85%. Об этом заявил глава города Олег Денисов, побывавший на объекте в субботу, 18 июля.

«Здесь готовы дренажная система и лестничные марши, подходы к ним заасфальтированы. На полу в переходе строители плитку уложили, продолжают облицовку стен. Установили 4 железных каркаса для навесов над выходами. Монтируют крышу и боковины из поликарбоната для защиты от непогоды. Освещение сделано, на очереди - видеонаблюдение», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

По его словам, все работы должны быть завершены в конце июля, но уже сейчас горожане могут пользоваться переходом по назначению.

К обновлению объекта приступили еще в 2023-м, планируя завершить ремонт в сентябре того же года. Из-за задержки доставки стройматериалов срок перенесли на первый квартал 2024-го.

Затем специалистам помешали воды неизвестного происхождения. Внесение поправок в проектно-сметную документацию потребовало времени. Ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Вскоре администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за его недобросовестности. Бюджет при этом потерял 7 млн рублей (перечисленный аванс). На поиск нового исполнителя ушло несколько месяцев.

8 января 2026 года стало известно о заключении контракта с ООО «Тандем». Его стоимость составила 28 млн 256 тыс. 500 рублей, как срок окончания работ указывалось 31 июля.

Зимой 2026 года подземный переход закрыли для пешеходов.