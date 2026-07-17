Часть Железнодорожного района Пензы осталась без воды

В пятницу, 17 июля, Горводоканал в 12:57 сообщил об отключении воды в части Железнодорожного района Пензы.
Проводятся ремонтные работы на участке водовода, расположенном в 2-м переулке Верещагина, 18.
Ресурса нет по следующим адресам:
- улица Чернышевского,
- улица Свободы,
- проезд Свободы,
- улица Орджоникидзе,
- улица Хользунова,
- 1-й и 2-й тупики Хользунова,
- улица Серова,
- проезд Серова,
- улица Столярная,
- проезд Столярный,
- улица Черкасова,
- улица 1-й Порядок,
- улица 2-й Порядок
- улица Пересеченная,
- 1-й и 2-й Пересеченные проезды,
- улица Ново-Нейтральная,
- улица Нейтральная,
- улица Кошевого,
- улица Седова,
- улица Тюленина,
- улица Парижской Коммуны,
- улица Суходольная,
- улица Чаадаева, 101а, 107, 107а, 111, 113,
- улица Кустанайская и проезды,
- улица Складская,
- улица Димитрова и проезды,
- улица Долгорукова,
- улица 2-я Проезжая,
- улица 2-я Светлая,
- улица Марата
- улица Касторная,
- улица Омская,
- 1, 2 и 3-й Калужские проезды,
- улица Согласие,
- улица Фабричная, 3, 5, 7, 9, 11,
- улица Тарханова, 10, 10в,
- улица Стадионная, 1, 2, 3, 4,
- улица Парковая, 10,
- улица Зарубина, 27,
- улица Антонова, 5в, 5г, 5м, 5о, 5р, 5п, 5н, 5л, 5д, 5е,
- улица К. Цеткин,
- улица Медицинская,
- улица Дружбы,
- улица Верещагина и проезды.
В какое время будет восстановлена подача воды, не уточняется.
Ранее сообщалось об отключении холодного водоснабжения в Райках и нескольких домах, расположенных рядом с микрорайоном.
UPD: в 13:58 Горводоканал сообщил, что водоснабжение в Железнодорожном районе восстановлено.