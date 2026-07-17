Часть Железнодорожного района Пензы осталась без воды

В пятницу, 17 июля, Горводоканал в 12:57 сообщил об отключении воды в части Железнодорожного района Пензы.

Проводятся ремонтные работы на участке водовода, расположенном в 2-м переулке Верещагина, 18.

Ресурса нет по следующим адресам:

- улица Чернышевского,

- улица Свободы,

- проезд Свободы,

- улица Орджоникидзе,

- улица Хользунова,

- 1-й и 2-й тупики Хользунова,

- улица Серова,

- проезд Серова,

- улица Столярная,

- проезд Столярный,

- улица Черкасова,

- улица 1-й Порядок,

- улица 2-й Порядок

- улица Пересеченная,

- 1-й и 2-й Пересеченные проезды,

- улица Ново-Нейтральная,

- улица Нейтральная,

- улица Кошевого,

- улица Седова,

- улица Тюленина,

- улица Парижской Коммуны,

- улица Суходольная,

- улица Чаадаева, 101а, 107, 107а, 111, 113,

- улица Кустанайская и проезды,

- улица Складская,

- улица Димитрова и проезды,

- улица Долгорукова,

- улица 2-я Проезжая,

- улица 2-я Светлая,

- улица Марата

- улица Касторная,

- улица Омская,

- 1, 2 и 3-й Калужские проезды,

- улица Согласие,

- улица Фабричная, 3, 5, 7, 9, 11,

- улица Тарханова, 10, 10в,

- улица Стадионная, 1, 2, 3, 4,

- улица Парковая, 10,

- улица Зарубина, 27,

- улица Антонова, 5в, 5г, 5м, 5о, 5р, 5п, 5н, 5л, 5д, 5е,

- улица К. Цеткин,

- улица Медицинская,

- улица Дружбы,

- улица Верещагина и проезды.

В какое время будет восстановлена подача воды, не уточняется.

Ранее сообщалось об отключении холодного водоснабжения в Райках и нескольких домах, расположенных рядом с микрорайоном.

UPD: в 13:58 Горводоканал сообщил, что водоснабжение в Железнодорожном районе восстановлено.