В Белинском районе капитально отремонтируют мост через Ворону

На капитальный ремонт моста через реку Ворону в Белинском районе выделили 743 000 080 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет об участке трассы Р-207 (146-й километр + 200 метров) протяженностью 119 с половиной метров.

С 6 апреля из-за неудовлетворительного состояния конструктивных элементов на мосту ввели ограничения движения: машины максимальной массой до 25 тонн могут ехать в потоке со скоростью до 80 км/ч; большегрузам массой свыше 25 тонн следует передвигаться в одиночном порядке по оси со скоростью не более 10 км/ч.

Подрядчик в рамках капремонта должен разобрать старое сооружение, установить опоры, пролеты, обустроить подходы, сопряжения с насыпью, водоотвод и проезжую часть.

Предполагается, что работы завершатся к 15 октября 2028 года.