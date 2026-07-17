18 июля жителей Пензенской области ждет комфортная погода

В субботу, 18 июля, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу столбики уличных термометров покажут +9...+14 градусов, в отдельных районах ожидается непродолжительный дождь.

Днем будет +20...+25. В ночь на воскресенье в прогнозе +10...+15 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 18 июля - Афанасьев день, Месяцев праздник. Примета гласит: если утром или в полдень на западе появится радуга, следует ждать усиления ветра.