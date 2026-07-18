До конца лета на улице Плеханова обновят тротуар у цирка

Общество

До конца лета на улице Плеханова обновят тротуар у цирка
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На улице Плеханова в Пензе отремонтируют тротуар. Речь идет о пешеходной дорожке вдоль недостроенного цирка.

Городское управление ЖКХ готово заплатить за работы 4 225 487 рублей, сообщается на портале госзакупок.

Разборка старого асфальтового покрытия и обустройство нового (1 116 кв. м) должны быть выполнены в срок до 1 сентября.

Кроме того, сейчас в Пензе строят тротуар на улице Арбековской, обновляют покрытие на улице 65-летия Победы, на очереди - Коммунистическая.

Общая площадь ремонта этих 4 объектов составит более 25 000 кв. м, сообщил ранее глава города Олег Денисов.

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