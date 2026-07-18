На благоустройство сквера Героев-чернобыльцев выделили почти 5 млн

На благоустройство сквера Героев-чернобыльцев, расположенного на улице 8 Марта в Пензе, предполагается потратить 4 823 995 рублей. Информация о поиске подрядчика появилась на портале госзакупок 17 июля.

На объекте обновят асфальтобетонное покрытие дорожек, заменят бортовой камень. Площадь восстановления составит 1 160 кв. м.

По условиям контракта все работы необходимо выполнить до 1 сентября.

О том, что пензенские скверы требуют внимания со стороны городских служб и после завершения благоустройства парка Белинского необходимо переключиться на другие знаковые места, шла речь на совещании в региональном правительстве 9 июля.

Имелись в виду сквер имени Белинского напротив драмтеатра, сквер Героев-чернобыльцев и территория у памятника «Паровоз Су 213-89» на Луначарского.

Позднее глава Пензы Олег Денисов заявил, что проекты благоустройства всех этих объектов уже направлены на госэкспертизу.