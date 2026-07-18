В Пензенской области семьи участников СВО закрепят за советами общественности. С такой инициативой выступила региональная прокуратура. Предложение обсудили на заседании правительства по профилактике правонарушений в пятницу, 17 июля.

«Пенсионеры и особенно члены семей участников СВО - первые, на кого нужно обращать внимание. Они - наиболее потенциально вероятные жертвы различного рода преступных, прежде всего мошеннических действий.

На это я прошу обратить внимание и закрепить в обязательном порядке за советами общественности эти семьи. Чтобы они были на контроле, чтобы была обратная связь», - высказался первый заместитель прокурора области Александр Лейзенберг.

Губернатор Олег Мельниченко счел это замечание правильным.

«Вопрос будет внесен в постановление правительства для исполнения», - подытожил он.