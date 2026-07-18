В воскресенье, 19 июля, в Пензенской области пройдут массовые проверки мотоциклистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, электровелосипеды).

Инспекторы дорожно-патрульной службы уделят особое внимание предупреждению ДТП.

«К сожалению, некоторые водители мотоциклов пренебрегают правилами безопасности и подвергают свою жизнь опасности», - констатировали в ГАИ.

У мотоциклистов самыми распространенными ошибками являются превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, выезд на встречную полосу. У пользователей СИМ - пересечение дороги без спешивания.

За пренебрежение ПДД водителей будут активно штрафовать.