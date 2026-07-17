За полгода благодаря бесплатному ЭКО в регионе родилось 114 детей

Общество

За полгода благодаря бесплатному ЭКО в регионе родилось 114 детей
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За первое полугодие 2026-го в Пензенской области благодаря ЭКО в семьях, столкнувшихся с проблемой бесплодия, родилось 114 детей, в том числе 4 двойни.

Речь идет о случаях, когда ЭКО проводилось бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

В целом с начала года жительницам региона было проведено 353 процедуры экстракорпорального оплодотворения на общую сумму 37,4 млн рублей: 332 - в медорганизациях области и 21 - за ее пределами.

«Кроме того, выполнено 78 процедур криоконсервации эмбрионов и 196 процедур по их размораживанию с последующим переносом в полость матки», - отметили в ТФОМС Пензенской области.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года в регионе благодаря применению ЭКО родились 58 детей, в том числе 1 двойня.

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