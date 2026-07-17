В выходные в Пензенской области заметно потеплеет

В предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием поля повышенного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 17 июля.

«Однако из-за конвективного прогрева локально пройдут кратковременные грозовые дожди», - предупредила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Температура воздуха начнет повышаться и будет соответствовать климатической норме.

Днем потеплеет сначала до +20, а затем и до +27 градусов. По ночам ожидается +9...+15.

Ветер и в субботу, и в воскресенье будет дуть с севера.