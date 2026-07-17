Открылись продажи билетов еще на один поезд до Москвы

Железнодорожники завершили корректировку графика поездов. Продажи билетов на большинство составов уже открыты, в ближайшее время откроются на все, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Ранее пензенцы обратили внимание: исчезла возможность приобрести билеты на часть поездов, следующих до Москвы. Продажи были открыты только до конца сентября, хотя на большинство составов во внутригосударственном сообщении они стартуют за 90 суток до даты поездки (с начальной станции маршрута).

Так, билеты на орский поезд, который ежедневно отправляется со станции Пенза-I в 19:16 и прибывает на Павелецкий вокзал, были доступны только до 29 сентября включительно. На 93-й (ежедневно отбывает в 17:00 и также идет до Павелецкого) - до 30 сентября.

17 июля продажи на орский поезд открылись на 90 дней. По 93-му ситуация на 14:05 не изменилась.

Ранее в РЖД сообщали, что из-за запланированных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будет проведена корректировка расписания и маршрутов.

UPD: 17 июля открылись продажи на 90 дней и на 93-й поезд.