Большая часть работ на переходе у «Электроприбора» выполнена

Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода у завода «Электроприбор» на проспекте Победы приближается к завершению. Большая часть работ уже выполнена, отметил глава Пензы Олег Денисов во время контрольного выезда в субботу, 4 июля.

На тот момент на объекте красили металлоконструкции, укладывали плитку в пешеходной зоне, монтировали вентилируемые фасады. Каркас козырька над входами был уже готов.

«Темп взят хороший, главное - его не сбавлять. Завершить необходимо в установленные сроки», - нацелил Олег Денисов.

Окончание ремонта запланировано на 1 сентября - об этом в мэрии заявили 16 апреля. К 10 июня подрядчик уложил напольное покрытие, обустроил лестницы и сделал основание для навеса над входом с одной стороны.

К обновлению перехода приступили в 2023-м, планируя завершить его в сентябре того же года. Из-за задержки доставки стройматериалов срок перенесли на первый квартал 2024-го.

Затем специалистам помешали воды неизвестного происхождения. Внесение поправок в проектно-сметную документацию потребовало времени. Ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за его недобросовестности. Бюджет при этом потерял 7 млн рублей (перечисленный аванс). На поиск нового исполнителя ушло несколько месяцев. 8 января 2026 года стало известно о заключении контракта с ООО «Тандем». Его стоимость составила 28 млн 256 тыс. 500 рублей, как срок окончания работ указывалось 31 июля.

Зимой 2026 года подземный переход закрыли для пешеходов.