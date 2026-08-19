20 августа в Пензенской области станет прохладнее

Общество

20 августа в Пензенской области станет прохладнее
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В четверг, 20 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Местами ожидается гроза, предупредили в Приволжском УГМС.

В ночь на 20-е число температура опустится до +12...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25.

В течение дня будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 8-13 м/с.

Из-за грозы в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее синоптики сообщили, что во второй половине текущей недели регион окажется во власти атмосферного фронта, который принесет понижение температуры и осадки.

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