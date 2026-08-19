С начала года в Пензе обнаружили 9 бездомных

Общество

С начала года в Пензе обнаружили 9 бездомных
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В Октябрьском районе Пензы во время рейда по профилактике бродяжничества и попрошайничества нашли 1 бездомного.

Его проконсультировали, передали продуктовый набор, вещи б/у, вручили направления на флюорографию и в дом ночного пребывания, сообщили в городском центре срочной социальной помощи населению.

Бездомного предупредили, что нельзя проникать в расселенные дома, и напомнили правила пожарной безопасности.

С начала года в Пензе обнаружили 9 бездомных

Подобные рейды проводят в областном центре регулярно. С начала года таких проверок было 34.

«Выявлено 9 человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. Всем оказаны социальные услуги в рамках межведомственного взаимодействия», - подытожили в центре.

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