С начала года в Пензе обнаружили 9 бездомных

В Октябрьском районе Пензы во время рейда по профилактике бродяжничества и попрошайничества нашли 1 бездомного.

Его проконсультировали, передали продуктовый набор, вещи б/у, вручили направления на флюорографию и в дом ночного пребывания, сообщили в городском центре срочной социальной помощи населению.

Бездомного предупредили, что нельзя проникать в расселенные дома, и напомнили правила пожарной безопасности.

Подобные рейды проводят в областном центре регулярно. С начала года таких проверок было 34.

«Выявлено 9 человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. Всем оказаны социальные услуги в рамках межведомственного взаимодействия», - подытожили в центре.