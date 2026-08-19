Ситуацию с топливом в Пензенской области обсудили в Правительстве РФ

Сложную ситуацию с бензином в стране обсудили на совещании в Правительстве РФ во вторник, 18 августа. Несколько регионов, включая Пензенскую область, выделили.

В совещании приняли участие зампред правительства Александр Новак, представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Ростехнадзора, Минтранса, Государственной думы, регионов, отраслевых компаний.

«Отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия», - отметили в Правительстве РФ.

ФАС зафиксировала в России эпизоды необоснованного завышения стоимости бензина, уже возбуждены дела, к участникам рынка применили меры воздействия. Сейчас продолжается работа по заключению типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, цель которых - обеспечить справедливую розничную стоимость горючего.

У российских аграриев штатно проходит уборка урожая, они обеспечены топливом в достаточном объеме.

Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов России горючим, оперативно ликвидировать дисбалансы и не допускать скачков цен.

Ранее сообщалось о жалобах пензенцев в Сети на ухудшение ситуации с бензином в регионе. На заправках большие очереди (в некоторых случаях водители просто ожидают приезда бензовоза), на части АЗС топлива нет совсем. Также жители региона поделились информацией, что стоимость горючего значительно выросла.