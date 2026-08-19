У части пензенцев вызвала нарекания реализация проекта «Мой двор»

Общество

У части пензенцев вызвала нарекания реализация проекта «Мой двор»
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Глава Пензы Олег Денисов встретился с подрядчиками проекта «Мой двор» и потребовал от них устранить выявленные горожанами недочеты.

«Работы идут в срок, отремонтировано 206 из 216 объектов, однако по нескольким придомовым территориям поступили нарекания от жильцов», - пояснил он.

Пензенцы жалуются на лужи, стоящие на новом асфальте после дождя, отсутствие чернозема для восстановления газона, не заделанные после взятия керна (образца для анализа качества и толщины асфальтового слоя) отверстия.

Глава города потребовал от подрядчиков устранить недостатки и активнее выходить на связь с жителями дворов. «Управлению ЖКХ поставлена задача усилить контроль на каждом объекте», - сообщили в мэрии.

По словам Олега Денисова, все дворы должны быть приведены в порядок до 1 сентября.

Ранее стало известно, что на улице Кирова в Пензе в ходе реализации проекта «Мой двор» закатали в асфальт деревья. Они простояли в таком виде больше недели. Лишний асфальт удалили после публикаций в интернете.

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