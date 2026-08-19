В Пензенской области осталось 3 места, где нельзя купаться

В Пензенской области сократился список мест, где не рекомендуется купаться. Данные на 18 августа опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

В предыдущем отчете значились 13 локаций. Теперь в перечне остались только 3 позиции:

- зона отдыха в Городе Спутнике;

- река Колышлейка (в 0,2 км от села Сущевка Колышлейского района, ниже водозабора);

- пруд на Безымянном овраге в Малой Сердобе, известный местным жителям как «Березки».

Вода в этих местах не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

«Обращаем внимание, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», - отметили в ведомстве.